Московских чиновников научат отличать подарки от взяток

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Все московские чиновники пройдут online-курсы антикоррупционного поведения, рассказал M24.ru источник в столичной мэрии. Госслужащие будут решать задачи-кейсы, основанные на реальных ситуациях, с которыми им приходится сталкиваться на работе. В обучающей программе чиновники найдут ответы на вопросы: "Что запрещено госслужащему?", "Как отличить подарок от взятки?" и "Как правильно действовать в спорных ситуациях?". Онлайн-курсы уже прошли 17 тысяч человек, то есть более половины столичных чиновников. Кроме того, руководителям всех ведомств разослали памятку, в которой рассказывается, как госслужащие должны вести себя, если получили подарок, рассказал M24.ru замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Александр Кононец.

Как рассказал M24.ru источник в мэрии, две недели назад руководителям всех столичных департаментов было разослано напоминание о том, что сотрудники органов исполнительной власти должны пройти дистанционное обучение по курсу "Противодействие коррупции". Согласно тексту документа (есть в распоряжении M24.ru), онлайн-курс можно пройти на карьерном портале правительства Москвы talent.mos.ru. Обучение занимает не более трех часов. Курс рассказывает, "как отличить подарок от взятки, что такое конфликт интересов, что запрещено госслужащему, как наказываются коррупционные действия и как правильно действовать в спорных ситуациях".

Это первое массовое дистанционное обучение московских чиновников. Курс уже прошли более 17 тысяч человек, всего в структурах столичного правительства работают 23 тысячи служащих. Программа состоит из трех частей. В первой дается справочная информация, разбираются основные законодательные нормы в области борьбы с коррупцией, даются советы госслужащим, как поступить в той или иной ситуации. Вторая часть содержит "кейсы", основанные на реальных ситуациях, с которыми сталкивались чиновники. Слушатели курса должны рассмотреть задачу и дать свой ответ, как вести себя в данных обстоятельствах. На третьем этапе чиновники должны пройти тест.

"Им задают вопросы: „Подарок какой стоимости может расцениваться как взятка?“ или „Какие из перечисленных подарков можно расценить как коррупцию?“, и даются варианты ответов", – рассказал источник M24.ru.

Замруководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Александр Кононец сообщил M24.ru, что управление госслужбы и кадров правительства Москвы разработало и отправило руководителям всех ведомств памятку, которая рассказывает чиновникам, как вести себя в случае получения подарка. "Она разослана для ознакомления под роспись", – отметил он.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что онлайн-курс может быть полезен, но не он является определяющим фактором в борьбе с коррупцией.

"Сейчас, как правило, на службу принимаются грамотные специалисты, которые отлично понимают разницу между взяткой и подарком. Повторить новые правила полезно, но к антикоррупционному поведению мотивируют не курсы, а нетерпимое отношение начальства к взяткам", – заявил эксперт.

Кабанов отметил, что пока ни один служащий не "пострадал" из-за того, что не сдал дорогой подарок. "Даже если бы чиновники хотели все по-честному отдать, совершенно пока не понятно, куда девать все отобранные подарки", – заметил Кабанов.

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников считает, что трехчасовой курс может дать только вводные данные. "Антикоррупционное законодательство достаточно обширно и включает в себя множество практических тонкостей. Например, может ли чиновник сдавать квартиру? По закону может как физическое лицо с уплатой всех налогов, но не может как индивидуальный предприниматель", – привел пример Семенников.

Он также отметил, что ранее чиновники могли почерпнуть необходимые знания на очных курсах Московского городского университета управления. "Я и сам там периодически читал лекции", – отметил депутат.

Семенников добавил, что чиновников разных уровней интересуют разные вопросы. "Тем, кто просто занимается канцелярской деятельностью, может хватить и короткого курса. А есть должности с повышенным коррупционным риском. Служащие, занятые в комиссиях по госзакупкам или ведущие прием населения, должны подробнее интересоваться вопросами о подарках и конфликте интересов", – заключил депутат.

Дарья Миронова