В ЦАО вышли патрули с видеорегистраторами против нелегальной торговли

Добровольцы с видеорегистраторами вышли в рейды против нелегальной торговли и попрошайничества в центре Москвы.Об этом m24.ru рассказал глава президиума общественной организации "Офицеры России" Антон Цветков. Четверо патрульных, которым выдают видеорегистраторы, отправляются на рейды ежедневно с 10 утра до 23 вечера. Добровольцы выходят на дежурство вместе с сотрудником полиции или чиновником из управы, а вскоре к делу планируется привлечь муниципальных депутатов.

"Члены нашей организации в рамках Центра профилактики правонарушений помогают государству заниматься предотвращением нарушений: выявляем нелегальную торговлю, в том числе алкоголя несовершеннолетним. На окраинах Москвы (в частности, в районе ТПУ "Выхино") нам удалось полностью устранить нелегальную торговлю при поддержке московского правительства, – рассказал Цветков. – Сейчас мы работаем на территориях около ВДНХ, парка "Царицыно" и других. Важно, что мы проводим не разовые акции, а работаем на постоянной основе".

Глава президиума "Офицеров России" пояснил, что по приглашению управ ЦАО активисты начали патрулировать соответствующие районы. "У нас каждый день выходят на дежурство с 10 утра до 23 часов вечера по четыре добровольца с видеорегистраторами, чтобы пресекать возможные провокации. Как правило, дежурство проходит вместе с сотрудником полиции или сотрудником управы района, вскоре мы планируем привлечь муниципальных депутатов", – объяснил Цветков. По его словам, в ряды добровольцев чаще всего вступают мужчины от 20 до 40 лет. Они отслеживают не только случаи нелегальной торговли, но и попрошайничество.

Центр профилактики правонарушений был сформирован на базе организации "Офицеры России" вместе с оперативным молодежным и казачьим отрядами. В случае выявления фактов нарушения закона добровольцы могут использовать фото и видеотехнику, а затем должны передать доказательства в полицию. Активистам выдают форменную одежду, технику и служебные автомобили. Патрули "Офицеров России" регулярно участвуют в самых разных рейдах. Например, они проверяли качество обучения в автошколах, проводят воспитательные беседы со школьниками насчет вреда алкоголя, а потом проводят проверки на выпускных вечерах. Ранее о том, что в каждом районе Москвы, в том числе в промзонах, появятся дополнительные общественные патрули, сообщал руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Алексей Майоров. Необходимо, чтобы на определенных улицах дежурили люди, которым хорошо знаком район, отметил Майоров. В настоящее время в Москве действует программа "Безопасная столица", в которой принимают участие около 140 добровольцев.





Директор московского регионального общественного Фонда содействия правопорядку, подполковник запаса полиции Олег Иванников уверен, что участникам общественных патрулей важно оставаться в безопасности и соблюдать спокойствие.

"Дружинники всегда должны быть на связи с полицией: иметь мобильный телефон, номер которого знают в нужной оперативной части. Техника позволяет фиксировать правонарушения на фото и видео, записать разговор на диктофон. Активистам не нужно подвергать себя лишней опасности, например, участвовать в погонях", – сказал эксперт.

Иванников уверен, что главное для участников добровольных патрулей – сохранять спокойствие и стремиться предотвратить нарушение общественного порядка с помощью доброжелательной беседы.

Эксперт правового совета столичного ГУ МВД, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов заявил, что "любая инициатива представителей общественности должна приветствоваться, но она может быть реализована только вместе с сотрудниками правоохранительных органов". "Активисты выполняют роли свидетелей и понятых, это существенно упрощает работу полиции. Кроме того, участие нейтральных представителей общественности является хорошим подспорьем при задержании нарушителя и расследовании преступления", – уверен Черноусов.