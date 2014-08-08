ФМС перестанет предоставлять убежище украинским беженцам в столице

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Федеральная миграционная служба перестанет предоставлять временное убежище украинским беженцам в Москве и Московской области, сообщает "Коммерсантъ". Теперь ФМС намерено отправлять граждан Украины в другие регионы за исключением Санкт-Петербурга, Ростовской области, Крыма и Чечни, которые также исчерпали свои квоты.

Всего с начала года в Москве от украинских беженцев поступило более 3,3 тысячи обращений на получение временного убежища или разрешения на временное проживание. ФМС совместно со столичным департаментом труда и занятости помогает найти беженцам работу, а миграционная служба за свой счет отправляет их в другие регионы России. При этом средняя стоимость билета на одного человека не превышает 1 тысячи рублей.

Кроме того, как сообщает МИА "Россия сегодня", количество украинских беженцев, находящихся в пунктах временного размещения на территории России, достигло почти 50 тысяч человек. Всего с начала конфликта на юго-востоке Украины вынужденно покинули страну и находятся на территории РФ более 730 тысяч граждан.