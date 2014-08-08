Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

08 августа 2014, 10:38

ФМС перестанет предоставлять убежище украинским беженцам в столице

беженцы квоты переселенцы ситуация на Украине убежище

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная миграционная служба перестанет предоставлять временное убежище украинским беженцам в Москве и Московской области, сообщает "Коммерсантъ". Теперь ФМС намерено отправлять граждан Украины в другие регионы за исключением Санкт-Петербурга, Ростовской области, Крыма и Чечни, которые также исчерпали свои квоты.

Всего с начала года в Москве от украинских беженцев поступило более 3,3 тысячи обращений на получение временного убежища или разрешения на временное проживание. ФМС совместно со столичным департаментом труда и занятости помогает найти беженцам работу, а миграционная служба за свой счет отправляет их в другие регионы России. При этом средняя стоимость билета на одного человека не превышает 1 тысячи рублей.

Кроме того, как сообщает МИА "Россия сегодня", количество украинских беженцев, находящихся в пунктах временного размещения на территории России, достигло почти 50 тысяч человек. Всего с начала конфликта на юго-востоке Украины вынужденно покинули страну и находятся на территории РФ более 730 тысяч граждан.

Сайты по теме

Сюжет: Ситуация на Украине

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать