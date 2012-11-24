Форма поиска по сайту

24 ноября 2012, 16:20

Происшествия

МИД РФ просит россиян не покидать курортных зон в Египте

Фото: ИТАР-ТАСС

МИД РФ обратился к российским туристам с просьбой не покидать курортных зон в Египте в связи с неспокойной обстановкой в государстве.

В Каире, Александрии и ряде других городов 23 ноября начались массовые акции протеста, в результате которых были зафиксированы несколько случаев столкновения демонстрантов с правоохранителями.

"Оппозиция, объявив о начале бессрочной забастовки в Каире, требует отмены обнародованного накануне Указа Президента АРЕ о внесении изменений в Конституционную декларацию, которые предоставляют главе государства исключительные полномочия в целях "защиты революции", приостанавливают право судебных органов на роспуск верхней палаты парламента и Конституционной комиссии", - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

беспорядки МИД РФ протесты туристы Египет жизнь в мире

