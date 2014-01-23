В Киеве был разгромлен офис одноименного телеканала

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице Украины два десятка человек ворвались в здание местного телеканала "Киев" в центре города и разгромили его офис. Неизвестные также вынесли дорогостоящее оборудование и после этого скрылись, сообщает телеканал "Москва 24".

Стоит отметить, что телеканал "Киев" - это коммунальное предприятие киевской городской администрации. Его главный офис находится на улице Крещатик в центре города недалеко от улицы Грушевского, где продолжаются столкновения оппозиционно настроенных граждан с бойцами "Беркута".

Напомним, что беспорядки в центре Киева начались еще 19 января. Протестующие высказывали недовольство принятыми 16 января законами, которые ограничивают свободу собраний и слова, а также ужесточают санкции за нарушения общественного порядка. Эпицентр действий переместился с Майдана, где протесты проходят еще с декабря прошлого года, на улицу Грушевского к стадиону "Динамо".