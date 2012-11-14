Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября 2012, 19:46

Политика

Участнику "болотного дела" Ковязину утверждено обвинение

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие утвердило обвинение фигуранту дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая кировчанину Леониду Ковязину.

Как сообщает РИА Новости, Ковязин обвиняется в погромах и неповиновении представителям власти. Обвиняемому продлен срок ареста до 6 марта 2013 года в связи с потребностями следствия.

Адвокат обвиняемого просил отпустить его под залог в 750 тысяч рублей, что подкреплялось письмом главного редактора газеты "Вятский наблюдатель", по заданию которой Ковязин был на митинге в качестве журналиста.

За него вступился и губернатор Кировской области Никита Белых, выразивший готовность помочь в сборе залога.

История вопроса

6 мая 2012 года несколько сотен человек отказались от митинга оппозиции и устроили сидячую забастовку под Большим Каменным мостом. Прибывшие наряды полиции попытались разогнать демонстрантов и начались беспорядки, в результате которых было задержано 400 человек.
Сюжет: Болотное дело
беспорядки на Болотной площади акции следствие обвинение болотное дело

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика