Участнику "болотного дела" Ковязину утверждено обвинение

Фото: ИТАР-ТАСС

Следствие утвердило обвинение фигуранту дела о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая кировчанину Леониду Ковязину.

Как сообщает РИА Новости, Ковязин обвиняется в погромах и неповиновении представителям власти. Обвиняемому продлен срок ареста до 6 марта 2013 года в связи с потребностями следствия.

Адвокат обвиняемого просил отпустить его под залог в 750 тысяч рублей, что подкреплялось письмом главного редактора газеты "Вятский наблюдатель", по заданию которой Ковязин был на митинге в качестве журналиста.

За него вступился и губернатор Кировской области Никита Белых, выразивший готовность помочь в сборе залога.