Бесплатные экскурсии организуют для гостей фестиваля "Времена и эпохи"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более 30 бесплатных экскурсий ждут гостей фестиваля "Времена и эпохи. Собрание", сообщает пресс-служба мероприятия. Экскурсоводы бюро "Московские истории" и проекта "Гуляем по Москве" разработали эксклюзивную программу познавательных прогулок по столице.

Прогулки бюро "Московские истории" будут ежедневно начинаться с площадки в Столешниковом переулке. Все желающие смогут узнать много интересного о повседневной жизни Москвы Серебряного века: увидеть знаменитый дом "Тучерез", узнать, как покорял мир русский балет и где любили кутить московские купцы. Проект "Гуляем по Москве" подготовил маршруты по театральной, литературной и музыкальной Москве.



На экскурсии 5 июня "От Столешников к Гнездникам" гости фестиваля узнают о любимом творческой богемой московском районе. В местных салонах Пушкин читал свои стихи, а Есенин торговал в убыток себе и компаньонам в книжной лавке имажинистов. На маршруте расположены необычные архитектурные проекты начала века, прекрасный англиканский собор и старинные палаты. Историю местности расскажет Виктор Сутормин, автор популярной серии книг "ПутеБродитель".

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

6 июня состоится прогулка, посвященная русскому балету в период его наивысшего расцвета в конце XIX – начале XX века. Ведущая Юлия Преображенская расскажет о становлении этого удивительного жанра в России, поведает о знаменитых балеринах и их поклонниках, объяснит, как появились пуанты.



Прогулка "Исторические хроники и тайны Милютинского переулка" состоится 10 июня. Речь пойдет об истории красивейшего дореволюционного здания столицы – знаменитого "Дома с часами", секретных лабораториях, католическом священнике, спасавшем Москву в 1812 году и источниках вдохновения архитектора Шухова.

12 июня во время вечерней экскурсии "По следам романа "Мастер и Маргарита"" участникам продемонстрируют скамейку, где Воланд впервые заговорил с поэтом Иваном Бездомным, особняк Маргариты и МАССОЛИТ. Гости узнают маршрут трамвая "Аннушка", а в конце прогулки состоится бесплатное посещение "Булгаковского Дома". Экскурсию проведут сотрудники этого уникального музея.



Предварительная регистрация на прогулки бюро "Московские истории" не требуется. Сбор участников – на площадке фестиваля "Времена и Эпохи. Собрание" по адресу Столешников переулок, дом 6. Экскурсии рассчитаны на взрослых и детей школьного возраста, продолжительность каждой – от двух до двух с половиной часов. Подробное расписание можно посмотреть здесь.



Экскурсии "Гуляем по Москве" стартуют с самых разных уголков столицы. Подробная информация опубликована на сайте проекта. Там же необходимо зарегистрироваться для участия в прогулках.