БМП на базе "Арматы" получат беспилотники

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Тяжелые боевые машины пехоты Т-15 на базе гусеничной платформы "Армата", получат беспилотники, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на гендиректора "Уралвагонзавода" Олега Сиенко.

"Без "глаз" двигаться в колонне крайне сложно, поэтому беспилотник там (на БМП) предусмотрен и мы будем его активно внедрять", — сказал он.

Модель пока не выбрана, известно только, что отбором БПЛА для бронетехники занимается Минобороны.

Похожая схема была показана в концепт-каре Renault Kwid – это внедорожник с небольшим квадрокоптером на крыше. "Летающий компаньон" может управляться с приборной панели или следовать по маршруту, ориентируясь по меткам.

Напомним, БМП Т-15 впервые показали весной 2015 года. Ее задумывали как машину с танковым уровнем защиты, чтобы двигаться в одном строю с танками и оборонять колонны как от гранатометчиков, так и от вертолетов.

Кроме того, БМП задумывалась как боевая машина сетецентрической войны, то есть она способна передавать данные по целям для уничтожения другим машинам звена и, в свою очередь, принимать от них задания.