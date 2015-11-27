В Южном Чертанове установили карантин по бешенству

Власти Москвы установили карантин по бешенству в районе Южное Чертаново до 27 января. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Как уточняется в документе, 26 ноября на территории района было выявлено больное бешенством домашнее животное.

Теперь на данной территории запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля домашними животными, а также вывоз собак и кошек за пределы района.

Это уже 18 случай введения карантина в Москве в этом году. Последний был объявлен 19 ноября в поселении Роговское в Троицком округе объявлен карантин по бешенству до 14 января. В Роговском уже действовал карантин с 24 сентября, теперь его продлили из-за того, что в поселении выявили новый случай заболевания бешенством у дикого животного.