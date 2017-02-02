Пост о беременности Бейонсе стал самым популярным за всю историю Instagram

Фото: instagram.com/beyonce
Пост, в котором американская певицы Бейонсе объявила о своей беременности, стал самым популярным за всю историю Instagram, сообщает The Verge.
Снимок исполнительницы с заметно округлившимся животом за 15 часов набрала более 7,5 миллиона лайков, из них 1,4 миллиона пришлись на первые полчаса после публикации. Певица сообщила, что у них с мужем, известным рэпером Джей-Зи, будет двойное прибавление в семье – пара ждет сразу двойню. У четы уже есть пятилетняя дочь Блю Айви Картер.
[html]
[/html]
До Бейонсе рекордсменкой по количеству лайков в Instagram была Селена Гомес – ее рекламный пост летом прошлого года понравился более чем 6,3 миллионам пользователей.