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Жизнь в мире

07 августа 2012, 18:59

Дневники Олимпиады: день одиннадцатый

бег дневник Олимпиады борьба золото бронза прыжки с шестом жизнь в мире

Юлия Зарипова взяла золотую медаль в беге на три тысячи метров с препятствиями. Награды высшего достоинства в упражнениях на брусьях достались гимнастке Алии Мустафиной. Алан Хугаев выиграл золото в греко-римской борьбе в весовой категории до 84 кг

Препятствия не преградили путь к золоту

Россиянка Юлия Зарипова выиграла финал в беге на 3000 метров с препятствиями, опередив представительницу Туниса Хабибу Грири и Софию Ассефу из Эфиопии.

Спортсменка ни на секунду не дала усомниться в своем превосходстве над соперницами. Зарипова лидировала в забеге от начала и до конца. Финишный спурт африканок не застал Юлию врасплох, она была готова к этому и на последних метрах дистанции резко прибавила.

Наша бегунья продемонстрировала настолько хорошую подготовку, что результат финального забега стал ее личным рекордом.

Другая россиянка - Гульнара Галкина - сошла с дистанции.

Борцы продолжают побеждать

Россиянин Алан Хугаев одержал победу в финальном поединке олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 84 кг.

В битве за золотые медали наш спортсмен сошелся с египтянином Карамом Мохаммедом Габер Эбрахимом.

Россиянин получил рассечение в четвертьфинале и на поединок вышел с перебинтованной головой. Африканец был на целую голову выше Алана по росту и настолько же ниже по мастерству.

В первом раунде Хугаеву удался неплохой бросок за пределы ковра. Египтянин не сумел провести ни одного результативного действия и уступил со счетом 1:0.

На вторую часть схватки африканец вышел куда более собранным, но это все равно не помогло ему избежать захвата – 2:0.

Уверенная победа Алана, а мы продолжаем наблюдать за турниром борцов, где вслед за представителями греко-римского стиля выступят наши “вольники”.

Досадная “бронза” Елены Исинбаевой

Россиянка Елена Исинбаева заняла третье место на олимпийских соревнованиях в прыжках с шестом.

Многократная чемпионка мира и Европы, действующая рекордсменка мира не смогла справиться с высотой 4,75 метра. Это при том, что в активе Исинбаевой имеются прыжки за пять метров, а наивысшее достижение составляет 5,1 метра.

Бронза Елены стала, пожалуй, самым главным разочарованием для болельщиков на Олимпийских играх в Лондоне. До начала соревнований никто не допускал и мысли, что прославленная спортсменка не сможет завоевать золотую награду.

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