Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в Бутове

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Два новых физкультурно-оздоровительных комплекса появятся в столице. Земельные участки, на которых их планируется разместить, в ближайшее время будут выставлены на торги, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Оба ФОКа будут оснащены бассейнами.

Один из объектов разместится в Южном Бутове по адресу Чечерский проезд, владение 22. Площадь земельного участка, предложенного под застройку, составляет 0,41 га, площадь самого объекта не превысит 2,6 тысячи квадратных метров (наземная составит 2,2 тысячи). Территория, отведенная под застройку, расположена в зоне реорганизации, так что публичных слушаний по проекту ее дальнейшего использования не требуется.

Другой новый комплекс появится в Зеленограде, в микрорайоне 5А, проезд номер 5148. Площадь объекта составит не более 3,6 тысячи квадратных метров, 3,2 тысячи из них разместятся над землей. Бассейн ФОКа займет 2,2 тысячи квадратных метров площади. Также объект будет оснащен магазином (800 квадратных метров) и кафе (200 квадратных метров). Площадь участка, отведенного под застройку, составляет 0,56 га. Жители уже одобрили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на публичных слушаниях.