Баскетболистка Илона Корстин перешла в московское "Динамо"

Илона Корстин. фото ИТАР-ТАСС

Баскетболистка сборной России Илона Корстин продолжит карьеру в столичном "Динамо". Московский клуб воспользовался возможностью подписать известную спортсменку, когда у нее истек срок соглашения с предыдущей командой.

"Разве кто-то может отказать себе в удовольствии пригласить в коллектив Илону Корстин? Контракт заключили на один год. Как только Илона узнала, что я зову её играть за нас, сразу согласилась" - цитирует главного тренера "Динамо" Владимира Штама агентство "Р-Спорт".

Напомним, что предыдущим клубом известной баскетболистки была испанская "Авенида".