РФБ потребовала от баскетбольных клубов России отказаться от участия в Еврокубке

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Российская федерация баскетбола потребовала от Единой лиги ВТБ недопущении участия клубов в Кубке Европы. Об этом заявил президент РФБ Андрей Кириленко, передает пресс-служба федерации.

"На сегодняшнем совещании Единая лига ВТБ и клубы были уведомлены о том, что Федерация оставляет за собой право дисквалифицировать из национального чемпионата те клубы, которые захотят выступать в Еврокубке", – заявил Кириленко.

Президент РФБ также добавил, что федерация расторгнет с Единой лигой ВТБ договор о делегировании права на проведение чемпионата России, если вышеозначенное требование не будет выполнено.

"Наша федерация поддерживает ФИБА и все проходящие под ее эгидой официальные соревнования. И РФБ, и клубы, и Лига ВТБ едины во мнении, что приоритетом являются интересы национальных сборных команд", – заключил Кириленко.

По его словам, в случае дисквалификации сборной России, она не сможет в этом году принять участие в отборочном турнире Евробаскета-2017 и, таким образом, потеряет право выступать в соревнованиях ФИБА в ближайшие 5 лет – чемпионат Европы, чемпионат мира-2019 и Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Напомним, 16 апреля ФИБА отстранила от участия в чемпионате Европы 2017 года сборные восьми стран, включая Россию, а от остальных потребовала доказательство того, что они не имеют договоренностей с Евролигой.

В марте ФИБА разослала во все европейские национальные федерации письма, в которых предупреждала о возможной дисквалификации сборных тех стран, чьи клубы поддержат Евролигу.