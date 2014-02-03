Допинговый скандал в биатлоне и неудача сборной России на Кубке Дэвиса

Фото: ИТАР-ТАСС

Поражение сборной России на Кубке Дэвиса и последние матчи КХЛ перед олимпийской паузой, допинговый скандал в биатлоне и анонс предстоящих событий – в еженедельной рубрике M24.ru.

События недели в Москве

В столичном спорткомплексе "Олимпийский" на прошлой неделе прошел матч Кубка Дэвиса, в котором теннисисты сборной России уступили команде Польши. Таким образом, российской команде предстоит второй год подряд бороться за выживание в первой группе зоны Европа/Африка.

Первый день противостояния с поляками для нашей сборной прошел без неожиданностей. Дмитрий Хачанов, занимающий в рейтинге ATP 448-е место, уступил 21-й ракетке мира Ежи Яновичу (2:6, 4:6, 4:6), однако затем Дмитрий Турсунов восстановил равновесие в счете, переиграв Михала Пшищенжны (6:3, 3:6, 7:6, 6:2). На следующий день Хачанов в паре с Константином Кравчуком проиграли парный поединок (6:2, 4:6, 1:6, 0:6), поставив тем самым российскую команду в положение, когда права на ошибку больше нет.

В воскресенье первыми на корт вышли Турсунов и Янович, чей матч в итоге стал решающим. Победу в поединке одержал польский теннисист (6:3, 7:5, 7:6) и счет в противостоянии стал 3:1 в пользу сборной Польши. Встреча между Габашвили и Пшищенжны стала формальностью.

На прошедшей неделе на долгую олимпийскую паузу ушли команды Континентальной хоккейной лиги. Московские "Спартак" и "Динамо" успели провести по одному матчу, в которых уступили своим соперникам. "Красно-белые" потерпели очередное, уже 17-е подряд, поражение, на этот раз от череповецкой "Северстали" со счетом 0:7. Что касается действующего обладателя Кубка Гагарина, то динамовцы на своем льду не смогли справиться с братиславским "Слованом" - 2:3.

Фото: ИТАР-ТАСС

После паузы команды проведут еще по четыре матча, однако уже сейчас можно констатировать, что два из трех московских клубов поборются за Кубок Гагарина. "Бело-голубые" уверенно занимают первую строчку на Западе, а ЦСКА находится на седьмом месте, имея при этом неплохие шансы подняться в таблице повыше. "Спартак" же давно не претендует на плей-офф, и с каждым матчем турнирное положение москвичей становится все хуже.

События недели в мире

На прошедшей неделе в биатлоне разразился новый допинговый скандал. Зарубежные СМИ опубликовали информацию, согласно которой в допинг-пробах трех биатлонистов из России и Литвы обнаружен запрещенный препарат эритропоэтин. Позже стало известно, что допинг обнаружили в пробах россиянок Ирины Старых и Екатерины Юрьевой.

Через некоторое время Старых, которая вошла в состав олимпийской сборной России по биатлону, приняла решение покинуть расположение команды. Она отметила, что будет ждать вскрытия пробы B, которая подтвердит или опровергнет наличие в организме спортсменки запрещенного препарата. Старых в сборной заменит Галина Нечкасова.

Екатерина Юрьева. Фото: ИТАР-ТАСС

Здесь стоит напомнить, что последний крупный допинговый скандал произошел в биатлоне в 2008 году, когда пробы сразу трех россиян - Дмитрия Ярошенко, Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой - дали положительные результаты. Тогда все трое были дисквалифицированы на два года, что стало поводом для Ахатовой и Ярошенко завершить карьеру. В свою очередь, Юрьева отбыла всю дисквалификацию и вернулась в биатлон, однако отобраться в сборную на Олимпиаду не смогла. В случае, если и допинг-проба B Юрьевой окажется положительной, ей может грозить пожизненная дисквалификация.

Неприятные новости на завершившейся неделе пришли и для всех любителей баскетбола в России. Наша сборная не получила в этом году специальное приглашение (wild card) на чемпионат мира, который пройдет в Испании с 30 августа по 12 сентября и, таким образом, пропустит мировое первенство. Обладателями wild card стали команды Бразилии, Финляндии, Греции и Турции.

Сборная России подавала заявку на wild сard из-за неудачного выступления на чемпионате Европы 2013 года. Для того, чтобы гарантировать себе путевку на чемпионат мира, российские баскетболисты должны были занять одно из первых трех мест в своей группе. Однако россияне проиграли 4 из 5 матчей и заняли последнее место в группе.

Победное шествие в баскетбольной Евролиге продолжает столичный ЦСКА. В очередном матче Топ-16 москвичи на выезде уверенно разобрались с мюнхенской "Баварией". Армейцы с самого начала завладели преимуществом в игре и смогли удержать комфортную разницу в счете до финальной сирены. Первую четверть "красно-синие" выиграли 23:14, вторую - 17:9, третью - 22:20 и четвертую - 24:18. Итоговый счет 86:61.

Фото: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча в составе ЦСКА стал Милош Теодосич, набравший 24 очка. 16 очков записал в свой актив Виктор Хряпа, 14 баллов - Ненад Крстич.

Тревожные новости для олимпийской сборной России по хоккею приходят из США. Капитан российской команды Павел Дацюк все еще не оправился от травмы. Нападающий "Детройта" находится в лазарете с 1 января по причине травмы "нижней части тела". Сам хоккеист ранее допускал, что может не сыграть ни одного матча в регулярном чемпионате НХЛ до начала Игр в Сочи.

По словам главного тренера "Детройта" Майка Бэбкока, Дацюк принимает участие в тренировках, однако по-прежнему не может полноценно опираться на одну ногу. В свою очередь, наставник российской сборной Зинэтула Билялетдинов отметил, что находится на связи с Дацюком и всерьез обеспокоен его состоянием.

Напомним, что из-за травм олимпийская сборная России уже потеряла двоих игроков – Сергея Соина и Дениса Кокарева. Вместо них в команду вызвали Александра Семина и Александра Свитова.

Российские футболисты продолжают готовиться к старту весенней части отечественного чемпионата. На прошедшей неделе в Израиле стартовал Объединенный турнир, в котором принимают участие четыре команды: московский ЦСКА, петербургский "Зенит", донецкий "Шахтер" и харьковский "Металлист". В стартовом матче армейцы в серии послематчевых пенальти обыграли "Металлист", а "Зенит" уступил "Шахтеру". В очном противостоянии российских клубов сильнее оказались игроки из Санкт-Петербурга, забившие в ворота ЦСКА два безответных мяча.

Игорь Акинфеев. Фото: ИТАР-ТАСС

На завершившейся неделе стало известно, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев продлил контракт с ЦСКА. Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19. Отметим, что вратарь сборной России выступает за "красно-синих" с начала своей клубной карьеры – с 2003 года. За это время Акинфеев стал четырехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны и обладателем Кубка УЕФА. Всего в составе армейцев вратарь провел 280 матчей во всех турнирах.

Что посмотреть на этой неделе

Главным спортивным событием нынешней недели станет старт зимних Олимпийских игр в Сочи. Красочная церемония открытия пройдет 7 февраля, однако некоторые спортсмены начнут соревнования на день раньше.

Так, 6 февраля пройдет квалификационный раунд в слоупстайле, который позволит определить участников полуфинала среди сноубордистов. Также квалификационные соревнования пройдут и в фристайле. А для любителей фигурного катания в этом день состоится короткая программа в командных соревнованиях. В этом виде сборная России – в числе главных фаворитов вместе с американцами и канадцами.

Основные же соревнования начнутся 8 февраля. Биатлонисты выявят сильнейших в спринте, в слоупстайле и могуле (один из видов фристайла) пройдут полуфиналы и финалы. Кроме того, в этот день станут известны обладатели медалей в скоростном беге на коньках на дистанции 5000 метров.

5 февраля в Израиле завершится Объединенный турнир, в котором принимают участие две российские и две украинские футбольные команды. В последнем туре "Зенит" сыграет с "Металлистом", а ЦСКА сразится с "Шахтером".

Даниил Адамов