Сборная России не поедет на чемпионат мира по баскетболу

Фото: ИТАР-ТАСС

Мужская сборная России по баскетболу пропустит чемпионат мира 2014 года, который пройдет в Испании с 30 августа по 14 сентября.

Международная федерация баскетбола (FIBA) опубликовала на своей странице в Twitter список четырех сборных, получивших специальное приглашение (wild card) на мировое первенство. Обладателями wild card стали команды Бразилии, Финляндии, Греции и Турции. Таким образом, сборная России потеряла все шансы на участие в чемпионате мира-2014.

В этом году на wild card претендовали еще 8 стран: Катар, Израиль, Босния и Герцеговина, Польша, Канада, Китай, Нигерия и Венесуэла. Германия и Италия свои заявки отозвали.

Напомним, что сборная России подавала заявку на wild сard из-за неудачного выступления на чемпионате Европы 2013 года. Для того, чтобы гарантировать себе путевку на мировое первенство российские баскетболисты должны были занять одно из первых трех мест в своей группе. Однако россияне проиграли 4 из 5 матчей и заняли последнее место в группе.