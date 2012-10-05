В Москве после реконструкции открываются Варшавские бани

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 8 октября, в Москве после полуторагодовой реконструкции откроются Варшавские бани. Над дизайном помещения работали именитые архитекторы и дизайнеры. Парные отделаны в основном природными материалами: камнем, деревом, глиняной керамикой.

"После капитального ремонта торжественно откроется банно-оздоровительный комплекс "Варшавские бани", расположенный по адресу Москва, Варшавское шоссе, дом №34", – сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного округа (ЮАО) столицы.

Варшавские бани были построены в 1938 году. В настоящее время они представляют из себя четырехэтажное здание, каждый уровень которого выполняет разные функции. На пером этаже находится ресторан, на втором – женское отделение, на третьем – мужское, а на последнем располагаются бани стран мира. Входной билет на три часа обойдется желающим в одну тысячу рублей, обслуживание для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны по будням бесплатно.

На заседании правительства Москвы префект ЮАО Георгий Смолеевский сообщил, что в следующем году также завершится полная реконструкция "Сосновых бани" в Царицыно, отмечает "Росбалт".