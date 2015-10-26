Закрытие "Трансаэро": что нужно знать клиентам обанкротившейся авиакомпании

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Трансаэро", проработавшая на рынке воздушных перевозок почти 24 года прекратила свое существование. У перевозчика отозвали лицензию на полеты за долги перед аэропортами, банками и топливными поставщиками, а рейсы передали другим авиакомпаниями.

Как будет решаться вопрос с перевозкой пассажиров, купившими билеты банкрота и кто будет обслуживать те направления, которыми ранее занималась "Трансаэро", читайте в материале m24.ru.

Почему прекращена деятельность авиаперевозчика

О том, что авиакомпанию "Трансаэро" могут признать банкротом стало известно 1 октября 2015 года. Общий долг перевозчика перед банками, аэропортами и топливными компаниями составляет 250 миллиардов рублей. Основными кредиторами компании выступали Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и другие.

В тот же день Росавиация запретила перевозчику продавать билеты на свои рейсы.

Акции "Трансаэро" пытался купить "Аэрофлот", однако сделка не состоялась. Перевозчик не набрал достаточного количества акций обанкротившейся авиакомпании и сорвал сроки покупки. Впрочем, выкуп не помог бы спасти "Трансаэро" от банкротства.

Уже тогда, по словам экспертов после выкупа "Аэрофлоту" пришлось бы объявить о финансовой несостоятельности приобретенной компании, кроме того ФАС требовала от покупателя отказаться от некоторых рейсов, чтобы на рынке авиаперевозок сохранялась конкуренция.

Представители "Трансаэро" на отвечают на звонки пассажиров

Отметим, что некоторые кредиторы заявляли, что готовы рассмотреть варианты возврата долгов "Трансаэро" без банкротства компании. Например, банк МФК был готов конвертировать часть долга авиакомпании в акции. А в МКБ заявили, что план вывода компании из кризиса согласован комитетом кредиторов и предполагает конвертацию долгов "Трансаэро" в капитал объединенной компании, которая, как планируется, включит "Сибирь", "Трансаэро" и "Глобус".

Кроме того, на прошлой неделе в СМИ появились сообщения о покупке авиакомпании перевозчиком S7. Однако Росавиация информацию не подтвердила, и вскоре был подписан приказ о прекращении деятельности "Трансаэро". Лицензия авиакомпании была аннулирована, и восстановлению не подлежит. "Этот самолет уже не взлетит, и не взлетит никогда", заявил министр транспорта Максим Соколов.

Кто возьмет на себя принадлежавшие "Трансаэро" направления полетов

Обанкротившийся авиаперевозчик совершал 156 рейсов по различным международным направлениям. Из них 56 маршрутов передали для обслуживания "Аэрофлоту", остальные распределят между другими авиакомпаниями. То же самое касается и внутренних рейсов "Трансаэро".

Отметим, что допуски на маршруты банкрота даются сроком на год. После этого авиакомпании могут отказаться их обслуживать по экономическим соображениям. Решать, сохранятся ли перелеты в дальнейшем, они будут в октябре 2016 года.

"Аэрофлот" взял на себя перевозку пассажиров "Трансаэро"

Как пояснил m24.ru рассказал советник руководителя федерального агентства воздушного транспорта Сергей Извольский, закрывать маршруты компании "Трансаэро" не планируется.

"Никаких проблем с маршрутами не возникнет, часть уже перераспределена. На всех внутренних маршрутах уже стоят другие перевозчики. Другие компании, предвидя ситуацию с "Трансаэро", уже встали на те маршруты, где она была единственной", – заявил Извольский.

Полный список перевозчиков, взявших на себя маршруты банкрота пока не известен.

Что ждет купивших билеты "Трансаэро" пассажиров

Обязательства разорившейся авиакомпании взяла на себя компания "Аэрофлот". Рейсами перевозчика уже добрались до пункта назначения 1,9 миллиона пассажиров.

С момента банкротства "Трансаэро" начала составлять новое расписание, ежедневно публикуя прогнозы по отмене и переносу своих рейсов на два дня вперед. До отзыва лицензии, перевозчик осуществлял некоторые рейсы самостоятельно. Теперь эти обязательства полностью лягут на "Аэрофлот".

Названы переданные "Аэрофлоту" зарубежные маршруты "Трансаэро"

Ранее предполагалось, что "Трансаэро" будет частично выполнять свои обязательства перед клиентами до 15 декабря. Все билеты купленные на более поздние даты клиенты смогли вернуть, получив полную компенсацию их стоимости.

Наибольшие проблемы возникли у клиентов авиакомпании, купивших путевки у туроператоров. В частности клиенты компании "Библиоглобус" еще в начале октября перестали получать на руки авиабилеты "Трансаэро" после оплаты туров. Это вызвало волнения среди туристов. В результате оператор должен вернуть своим клиентам, купившим туры с билетами "Трансаэро", 300 миллионов рублей из-за невозможности обеспечить их перевозку.

Какую помощь оказывают клиентам авиакомпании "Трансаэро"

Пассажирам обанкротившегося перевозчика оказывают различную поддержку. Для клиентов компании и туристов открыли ряд полезных информационных сервисов:

