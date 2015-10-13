"Трансаэро" отменила 48 рейсов на 14 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Авиакомпания "Трансаэро" отменила 48 рейсов, запланированных на 14 октября, говорится на официальной странице "Аэрофлота" в Facebook. Речь идет как о внутренних, так и о внешних рейсах. Ознакомиться со списком можно здесь.

Перевозить пассажиров отмененных рейсов будут авиакомпании группы "Аэрофлот" под кодом SU.

"Остальные рейсы авиакомпании "Трансаэро" 14.10.2015 предварительно выполняются по расписанию. В случае, если рейсы будут отменены, колл-центр авиакомпании "Трансаэро" в обязательном порядке произведет оповещение", – отмечается в сообщении.



Также для удобства пассажиров на сайте "Трансаэро" запустили сервис по проверке статуса рейсов на два дня вперед, где номер рейса необходимо указывать без кода UN.



Ранее сообщалось, что авиакомпания может прекратить полеты уже на следующей неделе. Приказ о приостановке полетов может быть подписан после 15 октября.

Росавиация завершила внеплановую проверку финансово-экономического состояния "Трансаэро", основанием для которой стало, "ухудшение состояния безопасности полетов" и финансовых показателей проблемной авиакомпании, а также наличие "судебного разбирательства в связи с неплатежеспособностью".

Ситуация с дальнейшей деятельностью "Трансаэро" 12 октября обсуждалась на совещании в Минтрансе и там решили сформулировать окончательный вердикт о судьбе компании через неделю.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении. 1 октября было принято решение о банкротстве "Трансаэро". У перевозчика есть обязательства в 20 миллиардов рублей перед аэропортами и топливозаправочными компаниями, а общий долг компании перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Билеты авиакомпании "Трансаэро" с вылетом до 15 декабря и прилетом после этой даты будут аннулированы. Переоформить обратную дату вылета не получится, так как продажа билетов прекращена.