Суд признал банкротом столичный банк "Западный"

Фото: ТАСС/ Борис Кавашкин
Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом столичный банк "Западный", сообщает "Интерфакс".
Выступая на заседании, представитель ЦБ отметил, что активы должника составляют 11,5 миллиардов рублей, а обязательства - 25,7 миллиарда рублей.
Основным имуществом банка являются здания в Москве, Воронеже и Липецке. На данный момент подано 10,1 тысячи требований кредиторов, которые пока не обработаны. Работниками банка сейчас числятся порядка 200 человек, при этом реально работают около 100 человек.
Напомним, что банк "Западный" лишился лицензии 21 апреля 2014 года. Как отмечали в Центробанке, кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, банк неадекватно оценивал принимаемые риски и недостоверно отражал стоимость активов, что привело к полной утрате его собственных средств.
По размеру активов на 1 апреля 2014 года банк занимал 142 место в рейтинге российских банков.