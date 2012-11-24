Мошенники незаконно сняли с банковских карт более 40 млн рублей

Более 40 млн рублей похищены с кредитных карт крупного банка

Мошенники незаконно сняли более 40 миллионов рублей с кредитных карт одного из крупнейших российских банков. Злоумышленники действовали в Москве, Подмосковье и в Санкт-Петерурге.

Установлено, что аферисты заключили договор с одним из банков на обслуживание предприятия по выплате денег его сотрудникам. При этом мошенники преставились помощниками генерального директора этого частного предприятия, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Свои махинации преступники осуществляли с 3 июля по 25 августа 2012 года. Для снятия денег они пользовались несколькими банкоматами.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".