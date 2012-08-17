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Москва 24

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Происшествия

17 августа 2012, 16:43

У жителя Москвы украли деньги через банкомат

банковские карты кражи банкоматы криминал

ИТАР-ТАСС

Житель Москвы позвонил в полицию по факту кражи денег со своего лицевого счета, сообщает пресс-служба ГУВД Москвы.

Потерпевший позвонил в "02" около 4 часов утра и сообщил, что ему пришло SMS-сообщение о том, что с его банковского счета сняли 50 тысяч рублей, хотя сам москвич в это время находился дома, и его банковская карта была при нем.

К указанному жителем банкомату выехала группа немедленного реагирования. Сотрудники полиции, прибывшие на место, увидели мужчину и женщину, выходивших из банка. При попытке скрыться они были задержаны стражами правопорядка. Возбуждено уголовное дело по статье "кража".

В последнее время участились случаи кражи денег с личных счетов. "Москва 24" предупреждает: не афишируйте свой пин-код, не пользуйтесь сомнительными банкоматами и проверяйте картоприемник на наличие посторонних устройств.

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