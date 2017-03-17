Интерпол предупредил ЦБ о массовой компрометации карт российских банков

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Интерпол сообщил Банку России большом объеме скомпрометированных российских банковских карт, сообщает "Интерфакс".

Как рассказал замначальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев, регулятор периодически получает информацию о точечных нарушениях.

По его словам, информацию передали участникам рынка, чьи карты были "засвечены" злоумышленниками.