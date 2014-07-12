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Происшествия

12 июля 2014, 11:39

Задержаны мошенники, похитившие более 21 миллиона рублей в СЗАО

банковские карты криминал уголовные дела задержания мошенничества чп

Фото: ИТАР-ТАСС

Правоохранители задержали пятерых мошенников, похитивших через банковские карты более 21 миллиона рублей. Преступления были совершены в июне.

Злоумышленники обратились в отделение кредитной организации в Хорошево-Мневниках с просьбой открыть для них счета. Клиенты предоставили документы, по которым они значились руководителями коммерческих компаний, сообщает Агентство "Москва".

Когда все формальности были улажены, мужчинам выдали более 360 банковских карт. По 290 зарплатным картам был предоставлен кредитный лимит. После этого преступники обналичили с пластиковых карт всю сумму кредита в различных банкоматах, расположенных на северо-западе столицы. Деньги поделили между собой.

После задержания подозреваемых выяснилось, что двое из них являются руководящими сотрудниками компании по предоставлению услуг анализа и мониторинга промышленных рынков.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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