Россияне cмогут пополнять электронные кошельки в PayPal наличными

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Российские пользователи PayPal получат возможность пополнять электронные кошельки наличными, без привязки к банковской карте, зарегистрированной в PayPal, сообщает газета "Ведомости".

По данным издания, услуга будет доступна в салонах связи "Евросеть" и "Связной" (в общей сложности около восьми тысяч точек по всей России). При этом комиссию за пополнение кошельков взимать не планируется. Как рассказал собеседник газеты, все расчеты с PayPal будут осуществляться через платежную систему "Рапида". Представители "Евросети", "Связного" и "Рапиды" эту информацию подтвердили.

Для внесения наличных в кошелек PayPal на кассе нужно будет назвать адрес электронной почты, к которому привязана учетная запись пользователя PayPal. За один раз пополнить кошелек можно не более чем на 15 тысяч рублей, а месячный лимит на внесение наличных составит 40 тысяч рублей.

Источник "Ведомостей" отметил, что пополнение кошельков PayPal наличными является уникальным сервисом для компании. Предполагается, что услуга будет востребована, в частности, теми, кто не хочет или не может обзаводиться банковскими картами.

PayPal - оператор электронных денежных средств. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. С октября 2002 года является подразделением компании eBay. По состоянию на 2014 год PayPal работает в 203 странах (хотя не во всех предоставляется полный набор услуг), имеет более 137 миллионов зарегистрированных пользователей, работает с 26 национальными валютами.

PayPal полноценно предоставляет услуги в России с сентября 2013 года. По данным компании, в конце 2013 года число активных пользователей PayPal в РФ превысило 1,4 миллиона. Число зарегистрированных в стране электронных кошельков и свой оборот в России в PayPal не раскрывают.