Оплатить штраф ГИБДД на месте можно будет в 2016 году

Фото: ТАСС/Ростислав Кошелев

В 2016 году московские автомобилисты смогут оплачивать штрафы ГИБДД на месте. Как рассказал в интервью m24.ru глава департамента информационных технологий Артем Ермолаев, сейчас планшеты инспекторов ДПС дорабатывают, чтобы "научить" их принимать банковские карты. Идею с оплатой штрафов на месте уже поддержал мэр. Напомним, что с 1 января 2016 года за досрочное погашение автомобильных штрафов водители получат скидку 50%.

"Мы недавно докладывали мэру о возможности доработать "Мобильного инспектора" (планшеты для сотрудников ГИБДД - m24.ru) технологически и настроить его на прием банковских карт. Мэр поддержал, поэтому мы будем приложение дорабатывать, вносить изменения в действующие инструкции", - пояснил Ермолаев.

Собеседник m24.ru не уверен, что власти успеют создать систему оплаты штрафов на месте к 1 января, но в 2016 году она точно будет введена. Отметим, что речь идет о тех штрафах, которые гаишники выписывают автомобилистам лично, остановив на дороге. "Письма счастья", которые приходят с камер. уже сейчас можно оплатить через интернет, например, с помощью столичного портала госуслуг.

Ермолаев отметил, что московские власти ведут переговоры с Минкомсвязи о том, чтобы город смог вообще отказаться от бумажных штрафов, оставив только электронные. Кроме того, в электронный вид могут перейти постановления о штрафах, которые гаишники выписывают водителям на месте.

"Дело в том, что Москва – первый регион, который оснастил сотрудников ГИБДД планшетами, - пояснил Ермолаев. - Они выписывают постановления о штрафах в электронном виде. Но вынуждены сейчас их распечатывать, чтобы нарушитель поставил подпись, хотя есть возможность прямо на планшете расписаться. И мы очень хотим ввести этот механизм. Но для этого надо изменить закон об электронной подписи. Здесь важно даже не то, что мы сэкономим сотни миллионов на бумаге, а то, что мы еще больше сократим время оформления. Мы и так его в три раза уменьшили за счет того, что перевели постановления в электронный вид, и можем еще сократить, если не будем печатать".

Ермолаев рассчитывает, что "письма счастья" и постановления о штрафах перейдут в электронный вид не позже, чем через год. "Письма счастья" уже сейчас — атавизм. Вы быстрее узнаете о штрафе на сайте госуслуг или по SMS и его оплачиваете, чем получаете эту бумагу", - считает чиновник. Он отметил, что окончательное решение об отмене бумажных постановлений принимают федеральные власти и для этого нужно менять Административный кодекс.