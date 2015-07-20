НСПК договорилась с American Express о выпуске совместной карты

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Национальная система платежных карт заключила соглашение с международной платежной системой American Express о выпуске кобейджинговой (работающей в нескольких платежных системах) карты "Мир", сообщает пресс-служба НСПК.

Согласно договору, карты американской системы на территории России будет приниматься как карты платежной системы "Мир", а в инфраструктуре American Express – как карты AMEX.

Ранее НСПК заключила аналогичный договор с MasterCard и крупнейшей платежной системой Японии Japan Credit Bureau (JCB). Совместная работа также касается кобэйджа карты "Мир".

Напомним, Национальная система платежных карт была создана в России в прошлом году. Ее запустили после того, как некоторые российские банки попали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

С 1 апреля все операции с банковскими картами международных платежных систем в России должны проводится только через Национальную систему платежных карт. Таким образом, операции по любым картам обрабатываются внутри страны и не зависят от внешнеполитической ситуации.

Начать эмиссию российских пластиковых карт под брендом "Мир" планируется в декабре. В 2016 году выпуск этих карт станет массовым. С помощью карты можно будет совершать привычные операции – оплачивать товары и услуги, снимать наличные и так далее.

Отметим, что на 2017 год Центробанком запланирован запуск пилотного проекта по созданию новой платежной системы вместо действующей сейчас системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).