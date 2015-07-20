Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля 2015, 17:29

Экономика

НСПК договорилась с American Express о выпуске совместной карты

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Национальная система платежных карт заключила соглашение с международной платежной системой American Express о выпуске кобейджинговой (работающей в нескольких платежных системах) карты "Мир", сообщает пресс-служба НСПК.

Согласно договору, карты американской системы на территории России будет приниматься как карты платежной системы "Мир", а в инфраструктуре American Express – как карты AMEX.

Ранее НСПК заключила аналогичный договор с MasterCard и крупнейшей платежной системой Японии Japan Credit Bureau (JCB). Совместная работа также касается кобэйджа карты "Мир".

Первой российской платежной карте дали название "Мир"

Напомним, Национальная система платежных карт была создана в России в прошлом году. Ее запустили после того, как некоторые российские банки попали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

Ссылки по теме


С 1 апреля все операции с банковскими картами международных платежных систем в России должны проводится только через Национальную систему платежных карт. Таким образом, операции по любым картам обрабатываются внутри страны и не зависят от внешнеполитической ситуации.

Начать эмиссию российских пластиковых карт под брендом "Мир" планируется в декабре. В 2016 году выпуск этих карт станет массовым. С помощью карты можно будет совершать привычные операции – оплачивать товары и услуги, снимать наличные и так далее.

Отметим, что на 2017 год Центробанком запланирован запуск пилотного проекта по созданию новой платежной системы вместо действующей сейчас системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).

банковски карты платежные системы НСПК

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика