"Нота-Банк" не ограничивал снятие наличных в своих банкоматах и офисах

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

"Нота-Банк" не устанавливал лимитов на снятие наличия в банкоматах и офисах, сообщили m24.ru представители руководства банка.

"Руководство Банка опровергает информацию об ограничениях выдачи наличных средств, данные сложности возникли в связи с техническим сбоем у Банка-спонсора", – заявили в кредитной организации.

Отсутствие лимитов подтвердили и в клиентском центре банка.

Ранее сообщалось, что "Нота-Банк" установил ограничение 10 тысяч рублей на снятие наличных денег в банкоматах и офисах. Говорилось также о жалобах клиентов банка на проблемы с проведением платежей.

Трудности банка связывали со снижением его ликвидности, а также понижением рейтинга его кредито-способности. На прошлой неделе RAEX присвоил банку отметку "А" вместо "А+".

Как заставить банк с отозванной лицензией вернуть деньги

В свою очередь снижение ликвидности банка связано с тем, что он работает с дочерними предприятиями госкомпаний, финансируемых из различных бюджетов. Однако в последнее время корпоративные клиенты начали забирать у банка свои вклады в связи с распоряжением, предписывающим хранить деньги "дочек" государственных предприятий в определенных банках. "Нота-Банк" в их число не попал.

Напомним, в октябре Центральный банк отозвал лицензию у Инвестрастбанка (ИТБ) и у коммерческого банка развития лесной промышленности "Лесбанк".

По мнению ЦБ, Инвестрастбанк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также, как считает регулятор, правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации доходов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

"Лесбанк", по заявлению ЦБ, проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.