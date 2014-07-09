Три четверти россиян ненавидят очереди к банкоматам - опрос

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Три четверти россиян ненавидят очереди к банкоматам и готовы перейти на электронные средства оплаты, сообщает МИА "Россия сегодня". К такому выводу пришли специалисты Reputation Leaders, проводившие опрос по заказу электронной платежной системы PayPal.

В Америке подобную ненависть испытывают только 40 процентов, а в Великобритании - 56 процентов.

По данным исследования, 38 процентов россиян мечтают избавиться от необходимости искать банкомат, чтобы снять деньги. Большее раздражение по поводу подобного процесса испытывают только бразильцы – 48 процентов опрошенных.

При этом исследование показало, что россияне выступают за развитие новых технологий. Половина российских участников опроса считают, что технический прогресс призван облегчать людям повседневную жизнь. В Китае такого мнения придерживаются только 28 процентов опрошенных, в Германии - 45 процентов, а в Великобритании - 33.

Всего два процента россиян считают, что инноваций достаточно и дальше их развивать не стоит.

В опросе приняли участие 15 тысяч платежеспособных потребителей в возрасте 18-64 лет на 15 основных рынках, включая США, Австралию и Россию.