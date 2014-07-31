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Происшествия

31 июля 2014, 05:21

Арбитражный суд признал банкротом московский банк "Кутузовский"

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Фото: msk.arbitr.ru

Арбитражный суд Москвы по иску Центрального банка РФ признал банкротом и открыл конкурсное производство на год в отношении московского банка "Кутузовский", сообщает РАПСИ.

Обязанности конкурсного управляющего суд возложил на Агентство по страхованию вкладов. Отчет управляющего назначен на 21 июля 2015 года.

По словам представителя Центробанка, стоимость активов "Кутузовского" составляет 28 миллионов рублей, в то время как обязательства организации перед кредиторами - 241 миллион рублей. Представитель временной администрации банка поддержала заявление ЦБ о банкротстве.

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Напомним, что Банк России 26 мая отозвал у "Кутузовского" лицензию на осуществление банковских операций. Банк входит в девятую сотню кредитных организаций России по размеру активов. "Кутузовский" не является участником системы страхования вкладов. Ранее ЦБ отметил, что "Кутузовский" проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал резервы на возможные потери соразмерно принятым рискам.

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