Треть жителей, выплативших кредит, больше не планируют влезать в долги

Фото: ИТАР-ТАСС

На сегодняшний день 42% россиян брали кредиты и 51% не имеют такого опыта. Только шести процентам граждан отказали в получении банковского кредита. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).



При этом почти треть людей, которым приходилось выплачивать кредит, заявили, что больше не собираются влезать в долги.

"В основном не охваченными банковским кредитованием оказались либо низкодоходные группы населения, не способные гасить займы, либо респонденты с высоким уровнем заработка, которым кредитные средства просто не нужны", – цитирует газета "Ведомости" слова замгендиректора по коммуникациям НАФИ Юлии Барабановой.

Она отметила, что потенциальные заемщики – это люди в возрасте от 25 до 34 лет со средним и выше среднего уровнем дохода, проживающие в крупных и средних городах.

Основным критерием выбора банка-кредитора для большинства россиян являются более привлекательные условия займа — пониженные ставки и комиссии, а также дополнительные бонусы.

