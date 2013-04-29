"Ъ-Деньги": Платить за стимулирование экономики поручат госбанкам

Фото: ИТАР-ТАСС

Стимуляция бурной деятельности

Борьба с кризисом началась. Пока лишь на уровне разговоров, до конкретных решений еще далеко. Но, похоже, и либералы, и государственники сходятся в одном: платить за стимулирование экономики должны госбанки.

Евгений Сигал, Ъ-Деньги

СРО и контра

Саморегулирование, внедренное в стройкомплексе три года назад под флагом снижения роли государства и усиления рыночных механизмов, вышло отрасли боком. Рыночный механизм на практике стал субъектом рынка: вместо регулятора рынка СРО оказались просто хорошим бизнесом для его создателей.

Анна Васильева, Екатерина Дранкина, Ъ-Деньги

Раньше купишь — лучше едешь

РЖД экспериментирует с гибким ценообразованием на нескольких маршрутах: за 45 дней до поездки билеты в купе продают ненамного дороже плацкартных, позднее — в зависимости от спроса. Пассажиры привыкают, как европейцы, покупать билеты заранее, хотя и подозревают, что железнодорожники таким образом скрывают рост цен.

Олег Хохлов, Ъ-Деньги

Борьба приличного с привычным

Власти Московской области пытаются изменить традицию последнего десятилетия — строительство многоэтажных городских микрорайонов в зеленой зоне Подмосковья. Вместо этого они способствуют созданию комфортных для жизни жилых комплексов с достаточным набором социальной инфраструктуры. Один из таких проектов — "Олимпийская деревня Новогорск" в городе Химки, рядом со столичным районом Куркино. Но именно этот проект подвергается ожесточенным нападкам подмосковной общественности и окрестных жителей.

Василий Фоменко, Ъ-Деньги

Самые выгодные ставки по вкладам

Пока действующий глава ЦБ сдает дела, а новый еще не вступил в должность, российские банки готовы платить 12 и даже 13 процентов годовых по вкладам в рублях.

Александр Семенов, Ъ-Деньги