"Почта России" и ВТБ24 создали совместный банк

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"Почта России" и ВТБ24 подписали пакет документов о создании "Почта банка", передает ТАСС.

Предприятию связи теперь принадлежит 50% минус одна акция будущего банка. Сделка получила одобрения ЦБ, Федеральной антимонопольной службы и Минкомсвязи.

Стратегия развития "Почта банка", который откроют на базе "Лето банка" (входит в группу ВТБ) будет представлена наблюдательному совету к маю 2016 года.

В пресс-службе "Почты России" m24.ru рассказали, что первые попытки открыть почтовый банк в России были предприняты более 15 лет назад, но реализовать проект удалось только сейчас. "Это возможность повысить доступность финансовых услуг для жителей всей страны, привлечь в экономику денежные средства, которые находятся у населения в наличном обороте, и усилить конкуренцию", – отметил гендиректор ФГУПа Дмитрий Страшнов.

Предположительно, доля пенсионеров в клиентской базе кредитного учреждения должна составить 30% за 8-10 лет. Упор будет делаться на расчеты, платежи и сбережения, а для сотрудников ФГУП будут некие "специальные предложения".

Добавим, что главой банка станет Дмитрий Руденко – нынешний председатель правления "Лето-банка". Он заявлял, что "в банковской сфере пришло время лоукоста" и охарактеризовал новый банк как "финансовый Макдоналдс".