"Ъ-Власть": НАТО задумалось о кибервойнах с точки зрения права

Виртуальный фронт

Эксперты НАТО разработали первое в мире руководство по применению существующего международного права к кибервойнам. В России считают сам факт появления такого документа потенциально опасным.

Город без защиты

После стихийного бедствия в дагестанском Дербенте прошло более полугода, но здесь до сих пор не восстановлены жилые дома. Ольга Алленова побывала в Дербенте и выяснила, кто в этом виноват, и почему древнейший город России стал убогими задворками страны.

Мир вкладоискателей

Российские граждане обнаруживают удивительную готовность помещать все больше денег на банковские депозиты. Этим Россия отличается от стран еврозоны, где главная проблема банков — нехватка вкладчиков.

Назад к движухе

В российский прокат вышел новый фильм Педро Альмодовара. Татьяна Алешичева разобралась, почему эксцентричный классик испанского и мирового кино вернулся к стилистике своих ранних работ 1980-х годов.

Выход из "красного пояса"

В феврале прошлого года в Волгоградской области вступил в должность новый губернатор — депутаты областной думы проголосовали за кандидатуру Сергея Боженова. Экспертное сообщество это назначение расценило однозначно: федеральная власть пытается "оживить" Волгоградский регион, знаменитый не только традиционно высоким протестным настроением, но и хроническими инфраструктурными проблемами.

Другие статьи Ъ-Власть