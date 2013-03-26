Крупнейшие банки Кипра заработают в четверг

Фото: ИТАР-ТАСС

В Центробанке Кипра сообщили, что крупнейшие банки республики - Bank of Cyprus и Laiki возобновят работу 28 марта. Остальные банки страны должны открыться 26 марта.

Далее второй по величине банк Кипра Laiki Bank ждет реструктуризация, за счет которой Никосия рассчитывает выручить 5,8 миллиарда евро, которые необходимы для получения помощи от тройки кредиторов.

Как сообщал M24.ru, Евросоюз пообещал Кипру, который захлестнул бюджетный кризис, финансовую помощь в 10 миллиардов евро при условии, что местные банки соберут со своих вкладчиков еще почти 6 миллиардов в виде налогов. Несмотря на то что кипрские власти решили не принимать подобных непопулярных мер, Еврогруппа все же не отказала островному государству в поддержке.

20 марта в Москву для переговоров прибыла делегация Кипра во главе с министром финансов Михалисом Серрисом. Однако переговоры не принесли желаемых результатов - по словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, инвесторов не заинтересовали предложения Никосии.

В ночь на 25 марта Совет министров финансов стран еврозоны снял угрозу дефолта на Кипре. Все депозиты до 100 тысяч евро, а также "хорошие" активы из Laiki Bank перейдут в Bank of Cyprus. Налог на депозиты свыше 100 тысяч евро в Bank of Cyprus составит около 30%. Вклады до 100 тысяч евро не пострадают.