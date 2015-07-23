Россияне стали делать банковские вклады из-за стабилизации рубля – эксперт

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Россияне снова начали делать банковские вклады. Объем вкладов в российских кредитных организациях за июль вырос на 500 миллиардов рублей. Всего граждане держат на счетах почти 20 триллионов рублей, сообщает пресс-служба Центробанка.

Руководитель сектора банковских продуктов портала "Банки.ру" Елена Сударикова рассказала в эфире радиостанции "Москва FM", почему граждане снова понесли деньги в банки.

"Основная причина – стабилизация рубля и ожидание дальнейшего снижения ставок со стороны Центробанка. Сейчас максимальные ставки по вкладам находятся на уровне 15 процентов, что считается очень высокой ставкой. Чем дальше, тем больше они будут снижаться. Люди обращаются в банки, чтобы зафиксировать процентные ставки", – пояснила она.

Россияне снова начали делать банковские вклады

Эксперт отметила, что сейчас почти половина объема всех вкладов – деньги состоятельных вкладчиков, которые хранят больше миллиона рублей.

Отметим, что постепенно ставки по рублевым и валютным вкладам снижаются. Средняя ставка в 10 крупнейших банках – почти 11 процентов, а в январе она составляла 15 процентов.

Добавим также, что в последнее время рубль неуклонно снижается: за два месяца доллар подорожал почти на семь рублей. Минэкономразвития считает, что в этом году доллар будет стоить около 60 рублей. В 2016 году, по данным министерства, американская валюта будет стоить 56,8 рубля, в 2017 году – 54,5 рубля, в 2018 году – 53,2 рублей.

В то же время Центробанк постепенно снижает ключевую ставку (процент, под который регулятор выдает кредиты банкам). 30 января ее снизили с 17 до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, 30 апреля – до 12,5 процента и 15 июня – до 11,5 процента годовых.

По данным экспертов, ключевая ставка влияет на кредиты и депозиты: чем выше процент от ЦБ, тем дороже заем и больше доход от вкладов.