Тяжелая ноша: что делать с неподъемными кредитами

Фото: ТАСС/ Николай Галкин

В начале апреля задолженность россиян по ипотеке выросла до 3,5 триллионов рублей, а эксперты прогнозируют, что к концу года у каждого третьего гражданина страны будет хотя бы один просроченный кредит. По мере того как компании закрываются или сокращают сотрудников, все больше людей лишаются привычного заработка, а значит, и возможности платить по счетам. Что делать, если нечем оплатить кредит, выяснило сетевое издание M24.ru.



Мы не будем говорить о хронических должниках — безответственных заемщиках, которые изначально не знают, как будут закрывать кредит, и бесконечно берут новые займы, чтобы погасить предыдущие. Речь пойдет о тех людях у которых внезапно изменились жизненные обстоятельства и которые хотят платить, но не могут по независящим от них причинам.

Такая ситуация может возникнуть в случае увольнения с работы, аварии и последующей потери трудоспособности, болезни и дорогостоящего лечение кого-то из близких и так далее.

Обращаемся в банк

Если доход резко изменился, заемщик должен рассказать об этом банку. Лучше сразу предупредить финансовую организацию о проблемах с деньгами, чем потом бегать от нее и иметь дело с коллекторами. К тому же в банках тоже работают люди, и они могут оценить вашу ответственность и нежелание подводить кредитора.

Как рассказал M24.ru эксперт Сергей Гирнис, банк можно попросить либо о кредитных каникулах либо о реструктуризации долга. Кредитные каникулы могут быть назначены, если у вас временные проблемы с деньгами, например, предприятие, на котором вы работаете, приостановило деятельность на три месяца. Если ситуация связана с потерей работы вообще, нетрудоспособностью и другими долгоиграющими обстоятельствами, надо просить о реструктуризации долга, как правило предполагающую увеличение срока кредита и снижение ежемесячных платежей.

"Человек должен подсчитать, сколько денег он сможет выплачивать в месяц, и вместе с банком попытаться найти взаимоприемлемое решение", - сказа Сергей.

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По его словам, банк может и не пойти навстречу клиенту.

"Часто банки, которые сталкиваются с невыплатами по долгам, стараются как можно быстрее от этих долгов избавляться. Это следствие нашей системы формирования резервов. Когда банки реструктурируют ссуду, они вынуждены обездвиживать деньги, примерно равные оставшемуся долгу по ссуде. В результате деньги не работают, и банки ничего с них не получают. Поэтому банки часто стараются как можно скорее "сплавить" просроченный долг коллекторам, иногда почти за бесценок", - объяснил Сергей.

Если банк решил помочь клиенту, скорее всего, он предложит стандартный вариант реструктуризации долга.

"Стандартный вариант – временное (на срок от 3 о 6 месяцев) снижение размера ежемесячного платежа, с последующим распределением недоплаченной части кредита на оставшийся срок. Также возможна пролонгация срока действия договора со снижением ежемесячного платеж", - рассказал M24.ru заместитель начальника департамента розничного бизнеса банка "Возрождение" Антон Рябов.

Что будет, если не сообщить банку о проблемах с деньгами Еще раз: если у вас возникли непреодолимые обстоятельства и нет возможности платить по кредиту, обязательно скажите об этом своему агенту в банке. Если не сделать этого, банк начнет сам напоминать о себе до тех пор, пока не придется обратиться в коллекторское агентство или в суд — и вам придется расстаться со своим имуществом. Еще раз: если у вас возникли непреодолимые обстоятельства и нет возможности платить по кредиту, обязательно скажите об этом своему агенту в банке. Если не сделать этого, банк начнет сам напоминать о себе до тех пор, пока не придется обратиться в коллекторское агентство или в суд — и вам придется расстаться со своим имуществом. По словам замглавы департамента банка Антона Рябова, на ранних сроках просрочки к клиентам применяются уведомительные меры воздействия: SMS-оповеения, телефонный автоинформатор и звонки колл-центра. "На поздних сроках просрочки, особенно в случае неконтактности должника, могут осуществляться выезды по его адресам регистрации и фактического проживания.

Параллельно банк направляет должнику по почте письменные требования по возврату задолженности. В случае невозможности досудебного урегулирования банк обращается в суд", - сказал Антон.

Фото: ТАСС/ Николай Галкин

Обращаемся в суд

Если банк отказал вам в просьбе о реструктуризации долга, можно обратиться в суд с просьбой изменить условия кредитного договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Правда, шансы здесь невысоки, считает Сергей Гирнис.

"Как правило суды не заставляют банки реструктурировать долг, но по крайней мере они могут обязать банк снизить штрафы и пени, которые начислили за тот период, когда человек не платил, то есть можно немного сократить размер обязательств", - отметил он.

Вне зависимости от решения банка и суда вы должны искать возможность для оплаты своего кредита: продать машину или земельный участок за городом, устроиться на временную работу, обратиться за помощью к родственникам и так далее.

Кроме того, существует несколько вариантов получения помощи от государства.

"Господдержка может осуществляться отдельным категориям заемщиков, например, пострадавшим от стихийного бедствия", - заметил Антон Рябов.

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Также на поддержку могут рассчитывать ипотечные заемщики из категории социально незащищенных граждан. По рублевым кредитам государство оплатит им половину месячного платежа, а по валютным – половину списанного банком долга.

"Помощь будет оказываться только тем гражданам, у которых после уплаты взноса по ипотеке доход не будет превышать 1,5 размера прожиточного минимума – 12,5 тысячи рублей в Москве. То есть у заемщика должно остаться 18 тысяч рублей и менее", - рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" вице-президент Гильдии риелторов России Григорий Полторак.

То, что власти стараются помогать именно ипотечным заемщикам, неудивительно, ведь, согласно ст. 40 Конституции России, каждый гражданин имеет право на жилье.

Объявляем себя банкротами

Наконец, с июля 2015 года каждый гражданин получит право через суд объявить себя банкротом.

"Сначала речь идет не о банкротстве, а о так называемой реабилитации (читай реструктуризации). Человек понимает, что не может платить, и подает заявление в суд на банкротство. Суд, приняв заявление к рассмотрению, обязывает кредитора, должника и финансового управляющего составить план реструктуризации кредита. Если этот план утвердит суд, значит, реабилитация сработала. По закону реабилитационная процедура должна длиться не более трех лет", - рассказал Сергей Гирнис.

Если нет возможности выйти на реструктуризацию или должник не выполняет новых условий, то суд может объявить его банкротом. Долг будет погашаться за счет имущества банктрота, которое опишут и распродадут.

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"Законом (446 статья ГПК) определен перечень имущества, которое не может быть изъято у должника. Это единственное жилье и земля, на которой построено это жилье, небольшая сумма денег, которая позволяет ему и его семье как-то выживать, недорогие предметы обихода, имущество для ведения своего хозяйства и предпринимательской деятельности и еще несколько позиций", - объяснил Гирнис.

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Важно, что утвержденный судом перечень подлежащего реализации имущества банкрота окончательный. Если погасить долг не поможет даже распродажа всего имущества, банкрот может не переживать: больше, чем есть, с него никто не возьмет.

Итак, если вы потеряли возможность оплачивать кредит, первым делом обратитесь в банк и попросите о реструктуризации. Если это не сработает, попробуйте "выбить" реструктуризацию или хотя бы списание штрафов через суд. А если и это не поможет, придется попрощаться с телевизорами, машинами и земельными участками.

Ирина Бурмистрова