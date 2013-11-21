Инцидент с "Мастер-банком" может привести к кризису доверия к банкам

"Утро": К чему приведет отзыв лицензии у "Мастер-банка" в перспективе

Отзыв лицензии у "Мастер-Банка" будет иметь последствия на только для его клиентов, но и для всей банковской системы России, считает экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Денис Елаховский. Наказывая недобросовестный банк, ЦБ РФ затронул интересы множества честно трудящихся частных лиц и компаний, что может привести к кризису доверия в банковском секторе.

По словам Елаховского, наказание в виде лишения лицензии "Мастер-банка" несоразмерно его проступкам, особенно принимая во внимание все последствия данного решения и тот резонанс, который оно вызовет в экономической сфере.

"Причины этого решения, принятого Центробанком, по сути, сводятся к двум темам: серые схемы по обналичиванию средств сомнительного происхождения и недостоверная отчетность с целью прикрыть в том числе кредитование аффелированнных с руководством банка бизнесов. И то, и другое несомненно заслуживает порицания и даже, возможно, отзыва лицензии. Но давайте посмотрим, что мы получим в результате? Вместе с владельцами "Мастер-банка" наказанными оказались сотни тысяч обычных вкладчиков и держателей зарплатных карт. А крупнейший процессинговый центр? "Мастер-банк" обслуживал операции по картам более сотни мелких банков. Их клиенты теперь не могут воспользоваться своими картами", - объясняет эксперт.

Когда клиенты получат доступ к своим деньгам, они могут потерять охоту хранить их на картах. Вероятнее другой сценарий, при котором, как в 90-е, люди будут снимать все до копейки уже в день зарплаты. В это никак не вяжется с намерением Центробанка, о котором он заявлял ранее, - побороть чрезмерное увлечение наличными в нашей экономике.

Что касается недостоверной отчетности и стремления руководства прикрыть дыру в капитале банка, Денис Елаховский считает, что для борьбы с этим "недугом" есть менее радикальные способы, нежели отзыв лицензии. "Существуют различные варианты: введение в правление банка представителя ЦБ, принудительная санация под управлением внешних управляющих, передача банка под контроль государства. Если бы в 2008 году все банки с дырой в капитале лишали бы лицензии, не исключено, что мы бы сегодня жили с одной "Сберкассой". Так зачем такая показная жестокость, несмотря ни на что?"

По мнению обозревателя, решение окажет негативное влияние и на бизнес: "Власти часто говорят о стимулировании экономики, о необходимости роста инвестиций, в том числе частных. Но лишение крупного, хоть и хулиганистого банка лицензии, приводит к обратному результату: сколько фирм оказалось в заложниках у своих замороженных счетов, сколько "подвисло" платежей, сколько будет сорвано контрактов и сколько случится из-за этого банкротств? Полагаю, немало".

Добавим, "Мастер-банк" - один из крупнейших в стране, в число клиентов которого входило множество известных компаний: сеть гипермаркетов "'ОКей", сеть аптек "36,6", телекоммуникационная компания "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), официальные автодилеры Ford, Volvo, Mitsubishi, Peugeot, Cadillac, Saab, Opel AG, Chevrolet и многие другие.