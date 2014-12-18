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Visa не намерена блокировать карты российских банков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платежной системы.

"Visa продолжает предоставлять услуги по обработке платежей по своим картам в России в обычном режиме", - заверил представитель компании. По его словам, Россия продолжает являться приоритетным рынком для Visa, компания продолжает работу с клиентами и партнерами.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о неработоспособности карт Visa в России и их возможной блокировке. Так, сообщалось, что денежные средства на банковских картах Visa будут заморожены. В результате этого в регионах выстроились очереди к банкоматам.

Стоит отметить, что сегодня также появились слухи о том, что Сбербанк может по всей стране заблокировать операции по банковским картам. Однако в пресс-службе банка данную информацию опровергли.

В банке отметили, что ограничения на снятие наличных в банкоматах отсутствуют, а работа с международными платежными системами Visa и MasterCard продолжается.