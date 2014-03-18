Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк отозвал лицензию у трех московских банков - ОАО КБ "Стройкредит", ЗАО "С банк" и ОАО АКБ "Русский земельный банк", сообщает пресс-служба регулятора.

"ОАО КБ "Стройкредит" проводилась высокорискованная кредитная политика и не создавались адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности и прочим активам. Кредитная организация осуществила значительные вложения в паевой инвестиционный фонд, учет которых осуществлялся по существенно завышенной цене", - говорится в сообщении.

А ЗАО "С банк" не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ. Банк снизил размер собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного ЦБ на дату государственной регистрации кредитной организации.

Как уточнили в пресс-службе Банка России, "Русский земельный банк" не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банки признаны банкротами.

В Агентстве по страхованию вкладов заявили, что выплаты пострадавшим вкладчикам начнутся не позднее 1 апреля.

Помимо этого, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у системы денежных переводов ЗАО "Мигом".

Напомним, 20 ноября прошлого года Центробанк России отозвал лицензию у "Мастербанка", который входил в сотню крупнейших банков страны по финансовым показателям. Причиной такого решения стали "сомнительные операции и несоблюдение законодательства по противодействию отмыванию денег".

13 декабря права осуществлять финансовую деятельность лишились "Инвестбанк", "Банк Проектного Финансирования" и "Смоленский Банк".

С 31 января 2014 года Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Мой банк" и коммерческого банка "Природа", с 11 февраля лицензии лишились "Европейский трастовый банк" и "ЛИНК-банк", а с 5 марта - банк "Монолит".