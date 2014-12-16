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Происшествия

16 декабря 2014, 13:58

Мошенник снял в отделении банка 55 млн рублей по чужому паспорту

банки криминал аферы паспорта мошенничества

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Столичная полиция разыскивает мошенника, который похитил крупную сумму денег, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Агентство "Москва" уточняет, что аферист снял в отделении банка в центре Москвы 55 миллионов рублей по чужому паспорту. Злоумышленник получил документ в отделении ФМС, обратившись туда с заявлением об утере документа. Настоящий держатель счета проживает в США.

Уже опрошены сотрудники банка и заказана запись с камер видеонаблюдения, установленных в помещении. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее сотрудники полиции пресекли попытку кражи 50 миллионов рублей с банковского счета. Мужчина предоставил поддельный паспорт с персональными данными лица, на имя которого был открыт счет. В итоге подозреваемого задержали.

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