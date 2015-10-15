Швейцарские банки начали закрывать российские счета

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Крупнейшие швейцарские банки UBS и Credit Suisse осенью 2015 года стали массово закрывать счета клиентов из России, сообщает Forbes со ссылкой на неназванные источники в финансовом секторе.

Речь идет о владельцах небольших счетов, активы которых составляют менее 5 миллионов долларов. При этом в случае отказа закрыть счет клиент должен заплатить абонентскую плату, которая составляет около тысячи франков в месяц.

Глава UBS Wealth Management в России Илья Соларев заявил, что в банке нет штрафов для владельцев небольших счетов. Он отметил, что в UBS есть ориентир по размеру активов, при котором клиенту банка экономически оправдано пользоваться его услугами; этот минимальный ориентир – 5 миллионов долларов.

В Сredit Suisse сообщили, что банк публично "не обсуждает вопросы, связанные с клиентами".

Forbes также отмечает, что в 2014 году клиенты швейцарских банков из России уже сталкивались с подобными ограничениями, тогда речь шла о владельцах счетов с активами менее 3 миллионов долларов.

Собеседники журнала считают, что таким образом банки пытаются минимизировать страновые риски в условиях действия антироссийских санкций. Например, в 2013 году Credit Suisse закрывал счета клиентов из оказавшихся под санкциями Анголы, Туркмении и Белоруссии.