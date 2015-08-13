Выплаты вкладчикам Банка расчетов и сбережений начнутся 14 августа

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Выплаты вкладчикам "Банка расчетов и сбережений", которого лишили лицензии, начнутся 14 августа, сообщает пресс-служба "Агентства по страхованию вкладов".

Согласно реестру обязательств банка, за выплатой на сумму около 124,2 миллиона рублей могут обратиться порядка 2,1 тысячи вкладчиков. В их числе – около 170 вкладчиков, у которых там счета для предпринимательской деятельности на сумму около 15,7 миллиона рублей.

Страховое возмещение будет выплачиваться в 17 субъектах России, в том числе в Москве и Московской области. Прием заявлений и выплата возмещения осуществляются до 14 августа 2016 года через "Россельхозбанк".

Если у банка отозвана лицензия или он не может расплатиться со своими вкладчиками, то деньги будет возвращать Агентство по страхованию вкладов.

Клиент разорившегося кредитного учреждения сможет получить до 1,4 миллиона рублей по страховке. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии.

Сообщение обо всех этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте АСВ, а каждому вкладчику направляется письменное уведомление. В соответствии с законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" выплаты начинаются через 14 дней.