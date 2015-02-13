Полицейские задержали банкиров, незаконно заработавших 85 миллионов рублей

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Столичные стражи порядка совместно со следователями и сотрудниками ФСБ задержали двоих фигурантов уголовного дела, находящихся в федеральном розыске. Они обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности на сумму 85 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Уголовное дело в отношении преступной группы банкиров было возбуждено еще в июне 2014 года. Мероприятия в рамках расследования дела проводились в Москве и в Сочи.

Выяснилось, что участники организованной группы без регистрации и лицензии осуществляли банковские операции. При этом они использовали реквизиты и данные расчетных счетов фиктивных фирм. Они оказывали услуги по переводу безналичных средств со счетов подконтрольных им компаний. Делалось это для того, чтобы выдавать наличные деньги физическим и юридическим лицам за вознаграждение.

На незаконной деятельности фигуранты дела заработали 85 млн. рублей. В августе прошлого года сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых, еще двоих объявили в федеральный розыск.

В настоящий момент объявленные в розыск фигуранты дела задержаны. В скором времени следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения.

Напомним, в январе столичные полицейские ликвидировали группировку подпольных банкиров. По версии следствия, члены банды, используя счета фиктивных фирм, открытые в столичных банках, без разрешения занимались денежными расчетами, переводами и обналичиванием денег.

Подозреваемые изготавливали поддельную отчетность от имени фирм-однодневок и передавали ее в ФНС, а также предоставляли поддельную первичную документацию для придания законности перечислениям денег заказчиков услуг "нелегального банка".

За свою работу подпольные банкиры получали комиссионное вознаграждение, общая сумма дохода составляла несколько миллионов рублей - в ходе обыска оперативники нашли 13 миллионов рублей, более 200 тысяч долларов и 8 тысяч евро. Фигурантам этого дела за свою незаконную деятельность может грозить до четырех лет тюрьмы.