09 октября 2015, 12:25

Экономика

Карты МДМ Банка заработали после технического сбоя

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Карты МДМ Банка заработали после технического сбоя, который произошел в системе 6 октября, сообщили m24.ru в кредитной организации.

"Специалисты устранили неполадки. Карты обслуживаются в полном объеме", - уточнили в колл-центре МДМ Банка.

Ранее держатели карт начали жаловаться, что уже несколько дней их карточки не работают. Причина крылась в том, что в процессинговом центре из-за скачка напряжения произошел сбой. Это затронуло центр обработки данных, поэтому часть операций с картами была временно недоступна.

Из-за этого 7 октября карты банка вообще не работали, а 8 октября система работала с перебоями.

