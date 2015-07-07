Через пять лет в России может стать на 500 банков меньше – эксперт

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Через пять в России число банков может сократиться еще на 500 организаций. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью немецкой газете Die Welt.

"В России слишком много банков. Существует порядка 800 институтов. Через пять лет их может стать на 500 меньше, а стабильный уровень мы бы могли достичь и со 100 банками", – отметил Костин.

Ранее m24.ru сообщало, что Агентство по страхованию вкладов располагает достаточным количеством средств для выплат вкладчикам банков, которые лишены лицензии. Об этом заявляла глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"Система по страхованию вкладов работает эффективно и ни в какой кардинальной перестройке не нуждается. Несмотря на то, что в результате последних отзывов лицензий, объем средств в фонде сократился, денег у АСВ хватит при любых обстоятельствах", – подчеркнула Набиуллина.

Между тем на прошлой неделе банки "Клиентский", "Гагаринский" и "Старый Кремль" лишились лицензии на осуществление банковских операций.

По мнению ЦБ, "Клиентский" проводил высокорискованную кредитную политику и не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Клиентский" занимал 200 место в банковской системе России.

Банки "Старый Кремль" и "Гагаринский" проводили высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В банковской системе "Старый Кремль" занимал 735-е место, а "Гагаринский" – 384-е.