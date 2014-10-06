Как вернуть уплаченные проценты при досрочном погашении кредита

Экономический обозреватель M24.ru Константин Цыганков объясняет всем, у кого есть большие кредиты и кто собирается их досрочно погасить, что надо идти в суд, не смотря на изменение в законодательстве шанс вернуть деньги, уплаченные в качестве процентов за то время, когда кредит еще должен был быть по документам, но фактически уже погашен.

То, что у большей части населения есть кредиты, давно не секрет. У каждого пятого взрослого гражданина страны по два, а то и больше кредитов. Это и различные кредитные карты, просто потребительские кредиты на покупку бытовой техники, денежные займы и, конечно же, ипотека. При этом большая часть этих кредитов – долгосрочные займы: от 3-5 лет, и, согласно последним исследованиям, россияне не особо жалуют досрочное погашение (или не имеют для этого возможностей).

А ведь самое интересное, что у людей, которые взяли кредит до 2011 года и закрыли его досрочно, была возможность вернуть часть уплаченных процентов! И речь идет не о налоговом вычете, а … о судебном решении!

Все дело в небольшом "провале" отечественного законодательства, а именно прошлой редакции 809-й статьи Гражданского Кодекса. Объясню на примере, как это работало: например, человек берет кредит в банке на 3 года с аннуитетным порядком возврата долга. (Для тех, кто в танке/бункере - аннуитетный платеж, когда долг выплачивается равными частями в течение всего срока пользования кредитом. Про этом в начале срока фактически уплачиваются проценты, в то время как платежи по основному долгу в первое время составляют минимальную часть от суммы выплаты).



Допустим, через 7 месяцев гражданин получает премию на работе и вместо того, чтобы эти деньги пропить/прогулять/купить машину в кредит, гасит досрочно имеющийся кредит. А теперь смотрите, процентная ставка, по сути, это наша плата банку за пользование его услугой по предоставлению денег. Мы согласились 3 года пользоваться деньгами банка под определенный процент. По факту, мы пользовались услугой всего 7 месяцев.

"Экономика": Банковские комиссии

Однако, при аннуитетном платеже, в первые месяцы мы платим проценты, охватывающие весь период (т.е. 3 года), и получается, что при досрочном погашении кредита, как в нашем случае, проценты, которые мы уплатили банку вперед, по сути, являются необоснованным обогащением банка, ведь, мы же не пользовались кредитом весь срок. Именно с этой мотивацией гражданин идет в банк с требованием вернуть ему проценты, которые он переплатил. Разумеется, банк гражданину отказывает, и остается только одно – идти в суд.

Суд исковое требование удовлетворяет. Именно на том основании, что согласно 809 статье ГК РФ проценты – это плата за пользование займом. Получается, что проценты банку надо платить только за период пользования кредитом – от получения, до погашения. При аннуитетных платежах проценты начисляются на остаток задолженности, однако при досрочном погашении заемщик имеет право потребовать часть процентов обратно.

Если вы перейдете по ссылке, то найдете там информационное письмо Высшего Арбитражного суда Российской Федерации (далее ВАС РФ). Оно представляет собой обзор судебной практики – своего рода пособие для российских судов, как следует себя вести в том или ином случае.

Если вы обратите внимание на пункт 5, то там найдете интересующую нас историю: "Суд удовлетворил требование заемщика о возврате ему части процентов, уплаченных в соответствии с кредитным договором, так как они были уплачены за период, в течение которого пользование денежными средствами уже прекратилось". И таких случаев в истории российских судов было несколько, большей частью основанных как раз на судебной практике и письме ВАС.

Казалось бы, вот оно счастье, мир, жвачка! Но 19 октября 2011 года был принят Федеральный Закон № 284 ФЗ "О внесении изменений в статьи 809 и 810 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации". И самым важным стало внесение в статью 809 следующего пункта:

"В случае возврата досрочно суммы займа, предоставленного под проценты в соответствии с пунктом 2 статьи 810 настоящего Кодекса, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов по договору займа, начисленных включительно до дня возврата суммы займа полностью или ее части".

Есть у меня странное чувство, что юристы банков регулярно читают письма ВАС и изучают судебную практику в России. Ведь письмо было в сентябре, а закон вступил в силу уже в октябре. Этот пункт "как бы намекает", что теперь даже, если вы закрыли кредит досрочно – деньги по процентам никто вам не вернет, ведь банки получают их (после внеснения поправки) абсолютно законно.

Правда в России есть такое понятие как судебная практика, когда суд может принимать решение по конкретному делу, опираясь на решение другой инстанции по аналогичному процессу. Самое интересное, что в 2012 и 2013 году было несколько дел, когда суд принимал решение в пользу истца (гражданина) и вынуждал банк отдать несправедливо полученные проценты. Но судебная практика – штука очень тонкая, потому что российский суд может принять ее во внимание..., а может и не принять. К сожалению, шансы на позитивный исход – невелики. Наверное, поэтому я, после долго изучения законодательства и консультаций с юристами и адвокатом принял решение не подавать иск своему банку. Тем не менее, шанс есть и вполне может быть, что вам повезет больше…