Экс-зампреда банка будут судить за незаконные операции со счетами

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Бывшего зампреда столичного банка будут судить за теневые операции, проведенные с помощью подконтрольного ему кредитного учреждения, передает пресс-служба ГСУ МВД России по Москве.

По данным следствия, бывший руководитель банка совместно с подельниками проводил операции по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, подготовке документов и погашению задолженности физических лиц.

Кроме того, фигуранты дела оказывали услуги по выдаче наличных и переводу денег с подконтрольных им счетов. В своих схемах обвиняемые использовали ресурсы банка. Общая сумма, которую им удалось выручить, составляет 5 миллионов рублей (1% от суммы сделок).

Задержать экс-зампреда удалось в сентябре 2014 года в одном из столичных аэропортов.

Добавим, что речь идет деле банка "Пульс столицы". Ранее его привлек к ответственности ЦБ за неисполнение законов о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Ранее M24.ru сообщало, что столичные полицейские при поддержке спецназа ликвидировали группировку подпольных банкиров.

В ходе оперативных мероприятий в отделения были доставлены 25 человек, среди которых организаторы группировки и ее руководители, шестеро из них задержаны как подозреваемые.

В декабре 2014 года столичная полиция завершила расследование по двум уголовным делам, связанным с подпольными банкирами. Суммы, которыми оперировали подозреваемые, исчисляются сотнями миллионов рублей.