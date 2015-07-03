Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля 2015, 11:30

Экономика

Выплаты вкладчикам трех закрытых столичных банков начнутся 17 июля

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Выплаты вкладчикам трех столичных банков, лишившихся лицензий, начнутся с 17 июля. Клиенты кредитных организаций смогут рассчитывать на получение компенсации от Агентства по страхованию вкладов.

Речь идет о вкладчиках банков "Клиентский", "Старый Кремль" и "Гагаринский". Сумма возмещения составит 100 процентов от суммы всех вкладов клиента в банке, но не более 1,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба АСВ.

Суммы, которые превышают компенсацию, будут погашены в ходе ликвидации банка. Если вклад был открыт в долларах или евро, страховое возмещение будет рассчитываться по курсу на 3 июля.

Напомним, банки "Клиентский", "Гагаринский" и "Старый Кремль" лишились лицензии на осуществление банковских операций с 3 июля.

Ссылки по теме


По мнению ЦБ, "Клиентский" проводил высокорискованную кредитную политику и не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Клиентский" занимал 200 место в банковской системе РФ.

Банки "Старый Кремль" и "Гагаринский" проводили высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В банковской системе "Старый Кремль" занимал 735-ое место, а "Гагаринский" – 384-ое.

Сюжет: Отзыв лицензии у банков
банки отзывы лицензий Агентство по страхованию вкладов возмещения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика