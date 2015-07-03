Выплаты вкладчикам трех закрытых столичных банков начнутся 17 июля

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Выплаты вкладчикам трех столичных банков, лишившихся лицензий, начнутся с 17 июля. Клиенты кредитных организаций смогут рассчитывать на получение компенсации от Агентства по страхованию вкладов.

Речь идет о вкладчиках банков "Клиентский", "Старый Кремль" и "Гагаринский". Сумма возмещения составит 100 процентов от суммы всех вкладов клиента в банке, но не более 1,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба АСВ.

Суммы, которые превышают компенсацию, будут погашены в ходе ликвидации банка. Если вклад был открыт в долларах или евро, страховое возмещение будет рассчитываться по курсу на 3 июля.

Напомним, банки "Клиентский", "Гагаринский" и "Старый Кремль" лишились лицензии на осуществление банковских операций с 3 июля.

По мнению ЦБ, "Клиентский" проводил высокорискованную кредитную политику и не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также был вовлечен в проведение сомнительных операций.

Согласно данным отчетности, по величине активов банк "Клиентский" занимал 200 место в банковской системе РФ.

Банки "Старый Кремль" и "Гагаринский" проводили высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. В банковской системе "Старый Кремль" занимал 735-ое место, а "Гагаринский" – 384-ое.