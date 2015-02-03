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3 февраля, 18:10

Почему банки не снижают проценты по кредитам

банки вклады кредиты Центробанк ключевая ставка

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Российские банки не торопятся снижать проценты по кредитам несмотря на снижение ключевой ставки до 15 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса банкиров из топ-50 кредитных организаций. M24.ru выяснило,почему так происходит.

Напомним, 30 января Центробанк снизил ключевую ставку на два процентных пункта: с 17 до 15 процентов. На уровне 17 процентов ключевая ставка держалась с декабря - тогда ЦБ поднял ее на 6,5 пунктов. На этом фоне банки подняли ставки по вкладам до 22 процентов годовых (Альфа-банк, Росинтербанк), а по ипотеке - до 25 процентов (Связь-банк). По данным ТАСС, ряд банков в декабре также подняли ставки по уже выданным кредитам юрлицам на 3-5 процентных пункта.

Ключевая ставка

Процентная ставка, по которой Центробанк предоставляет кредиты коммерческим банкам в долг на одну неделю. По этой же ставке ЦБ РФ принимает от банков деньги для вкладов.

Ключевая ставка важна при установлении процентов по банковским кредитам и вкладам для физических и юридических лиц.


В СМП банке ТАСС сообщили, что изменение ставок по кредитам в банке будет "менее явным" в сравнении со ставками по депозитам. "Необходимо понимание, что Центробанк продолжит взятый на понижение курс", - объяснил агентству исполняющий обязанности президента-председателя правления СМП банка Александр Левковский.

Он подчеркнул, что рынок остается крайне изменчивым, а нестабильность в экономике сохраняется. Возможности банка для смягчения требований по кредитам очень ограничены.

Банк России понизил ключевую ставку на два процента

Не хотят смягчать условия для заемщиков и в ВТБ24. "Видимо, сейчас ценовую политику со снижением ставки на 2 пункта не будем менять", - сообщил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

МДМ банк пока вообще не принимает заявки на ипотеку. "МДМ банк временно отложил прием заявок по ипотечному кредитованию в связи со сложной экономической ситуацией в стране", - заявила ТАСС руководитель дирекции розничного бизнеса банка Евгения Самардак.

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Как пояснил M24.ru генеральный директор компании "Алианта Групп" Агван Микаэлян, с момента снижения ключевой ставки прошло еще слишком мало времени. Процедура пока не успела серьезно повлиять на деятельность банков.

"Кроме того, снижение ключевой ставки на два процента - конечно, хороший шаг, но все-таки не такой значительный по сравнению с декабрьским повышением. Пока банки выжидают, и это самая мудрая позиция, которую сейчас можно занять", - добавил эксперт.

По его мнению, банки могут понизить проценты по кредитам, когда почувствуют себя более уверенно, а это произойдет, если сохранится существующий уровень цен на нефть. "Если же цена на нефть будет колебаться, больших изменений в банковской сфере ожидать не стоит", - заключил Микаэлян.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

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